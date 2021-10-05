الأهلي يعلن تمديد عقد صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، تمديد تعاقد لاعبه صلاح محسن، حيث كان عقد اللاعب ينتهي مع بطل إفريقيا بنهاية الموسم المقبل.

أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قال إن اللاعب مدد تعاقده لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى الموسم القادم.

وبموجب تعاقد اللاعب الجديد مع النادي الأهلي سيستمر في القلعة الحمراء حتى صيف 2026.

وكان صلاح محسن قد نال ثقة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وزادت دقائق مشاركته مع الأهلي في الموسم الماضي ونجح في تسجيل عدة أهداف حاسمة.