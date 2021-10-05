بالصور.. أول ظهور لمحمد صلاح في مران المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تواجد المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في مران المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمباراة ليبيا.

وكان صلاح قد وصل مصر في وقت سابق من اليوم؛ للانضمام لصفوف المعسكر الوطني في مدينة برج العرب.

ويُعد هذا هو التجمع الأول لمحمد صلاح مع المنتخب تحت إمرة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى ناصية الأمور الفنية للمنتخب الشهر الماضي بعد الإطاحة بحسام البدري المدير الفني السابق.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة ليبيا يومي 8 و 11 أكتوبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .