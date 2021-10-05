الفيفا يوافق على طلب الزمالك الاستثنائي بخصوص أوناجم

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على طلب نادي الزمالك بخصوص نجمه «محمد أوناجم» العائد إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إعارته إلى الوداد المغربي.

وتقدم نادي الزمالك بطلب استثنائي إلى الفيفا بتسجيل اللاعب المغربي ضمن قائمة الفريق للموسم الكروي الجديد 2021/2022، بعد منعه من القيد لفترتين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد قرر حرمان الزمالك من قيد اللاعبين لفترتين بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها ومستحقات عدد من لاعبيه ومدربيه السابقين وعلى رأسهم المدرب السويسري كريستيان جروس.

ووافق الفيفا على طلب الفارس الأبيض بقيد أوناجم على اعتبار أنه عائدًا من الإعارة إلى صفوف الفريق، وليس بصفقة جديدة تم إبرامها في سوق الانتقالات.

وأصبح للاعب الدولي المغربي أحقية المشاركة مع نادي الزمالك في المباريات المحلية فقط، ومن المتوقع تسجيله في القائمة الأفريقية خلال شهر يناير المقبل حال تمكن الفارس الأبيض من التأهل إلى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

يذكر أن أوناجم شارك في 32 مباراة بجميع المسابقات مع نادي الوداد في الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث أحرز 4 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة، وحقق لقب الدوري المغربي للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق له تحقيقه في مناسبتين مع نفس الفريق قبل أن ينتقل إلى الزمالك.

وانضم أوناجم إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي 2019، وخاض 43 مباراة مع فريق ميت عقبة بجميع المسابقات، سجل 3 أهداف، وصنع 9، وحقق معهم 3 ألقاب (كأس مصر، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي).