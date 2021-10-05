باريس سان جيرمان ومحاولة أخيرة لإغواء كيليان مبابي والتغلب على ريال مدريد

ذكرت RMC Sport الفرنسية، أن ريال مدريد الإسباني، يظل الهدف الرئيسي لكيليان مبابي في الصيف المقبل، لكن باريس سان جيرمان سيقدم بلا شك عرض تجديد آخر للاعب الفرنسي، في آخر محاولات ناصر الخليفي.

وأجرى الفائز بكأس العالم 2018 مقابلات مع RMC و L’Équipe هذا الأسبوع، أشار فيها إلى أن رحيله ليس مؤكدًا، ولكنه، أوضح رغبته الشديدة في خوض تجربة جديدة خارج فرنسا.

وينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان، ولكن ناصر الخليفي وإدارة النادي الفرنسي، لم تستسلم بعد في جهودهم لتجديد عقد البالغ من العمر 25 عاماً، حتى لو كان العرض عقد قصير الأجل.

وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد قال في وقت سابق اليوم إنه يتوقع جديدًا على جبهة مبابي في مطلع العام، على الرغم من أنه أوضح تعليقاته مع RMC في وقت لاحق من اليوم للإشارة إلى أنه يقصد العام المقبل بشكل عام، و ليس بالضرورة في يناير.

ومع ذلك، يبدو أن قلب الفرنسي لا يزال مستقرًا على ريال مدريد – في مقابلته مع RMC بعد ظهر اليوم، أشار إلى أن أسباب طلبه الرحيل هذا الصيف كانت قائمة على “رغبة، وقناعة شخصية، وأنه اعتقد ان وقته قد انتهى مع باريس.