بعد السولية.. الاهلي يربط صلاح محسن بعقد طويل الأمد

اعلن النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 تمديد عقد مهاجمه الشاب صلاح محسن، بعدما ضمن بقاء عمرو السولية لمدة موسمين إضافيين.

ونجح المارد الأحمر في تمديد عقد السولية لمدة موسمين، وذلك بخلاف الموسم الكروي الذي ينطلق خلال الأسابيع المقبلة، ليمتد تعاقده مع المارد الأحمر حتى عام 2024.

وجاء الدور على صلاح محسن الذي وافق على تمديد عقده مع النادي الاهلي لمدة 4 سنوات جديدة بخلاف الموسم الجديد، ما يعني استمراره داخل جدران القلعة الحمراء حتى 2026.

ويعمل النادي الاهلي في الوقت الحالي على تحصين نجومه بعد انتهاء فترة الميركاتو الصيفي 2021، ومن المتوقع إعلان تمديد عقد الظهير الأيسر، النجم الدولي التونسي علي معلول خلال الأيام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن صلاح محسن قد انضم إلى صفوف النادي الاهلي قادمًا من فريق إنبي، في الميركاتو الصيفي 2018، في صفقة قياسية اثارت الكثير من الجدل آنذاك.

وأرسله الاهلي في إعارة قصيرة إلى نادي سموحة في موسم 2019/2020، قدم فيها مستويات جيدة، حيث خاض 15 مباراة في جميع المسابقات، سجل 6 أهداف، وصنع هدفين.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ما مجموعه 69 مباراة مع المارد الأحمر في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، أحرز 16، وصنع هدفين، وحصل على 3 ألقاب، الدوري المصري مرتين، دوري ابطال افريقيا مرة واحدة.