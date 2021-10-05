تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بيرنلي والقنوات الناقلة، في الجولة الثامنة ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».

نجح مانشستر سيتي في تفادي الخسارة أمام تشيلسي وليفربول في الجولتين الماضيتين، حيث فاز على الأول في ستامفورد بريدج بهدفٍ دون رد، وتعادل مع الثاني في آنفيلد روود بنتيجة (2-2).

وسيستضيف السيتيزينس نظيره بيرنلي على ملعب طيران الاتحاد بمعنويات مرتفعة، طامحًا في تحقيق انتصاره الخامس في الدوري الانجليزي هذا الموسم، على أمل أن يتعثر ليفربول أو تشيلسي لاقتناص الصدارة.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج وفي رصيده 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثاني «ليفربول»، ونقطتين عن المتصدر «تشيلسي».

ويعتبر خط دفاع السيتي هو الأقوى حتى الآن في الدوري الانجليزي بتلقيه 3 أهداف فقط في 7 مباريات، بينما سجل لاعبوه 14 هدفًا كثالث أقوى خط هجوم مناصفة مع جاره «مانشستر يونايتد».

في المقابل، يخوض بيرنلي مباراة مانشستر سيتي بظروف صعبة، حيث فشل في تحقيق الانتصار منذ بداية الموسم الكروي بالدوري الانجليزي بتلقيه 4 هزائم، وخسارته في 3 مناسبات.

ويأمل المدرب الذي جدد تعاقده مع بيرنلي لأربع سنوات قادمة «شين ديتش» في تعديل مسار الفريق بخطف الانتصار الأول من ملعب الاتحاد والذي بكل تأكيد سيكون له مفعوله السحري على معنويات اللاعبين.

ويقبع الفريق الملقب بالكلاريت في المركز الـ18 بجدول الترتيب وفي رصيده 3 نقاط، وسجل لاعبوه 5 أهداف فقط، بينما اهتزت شباكه 11 مرة.

جدير بالذكر أن بيرنلي فشل في تحقيق الانتصار على مانشستر سيتي في 3 مباريات بالموسم الماضي، خسر بخماسية نظيفة في الدور الأول من البريميرليج، وبهدفين نظيفين في الثاني، وبثلاثية نظيفة في دور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي، يوم السبت 16 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي على قناة بي إن سبورتس، كما ينقل على قناة وبي تي سبورت البريطانية، بالإضافة إلى سكاي سبورتس بريميرليج.