الامارات | فوز الظفرة واتحاد كلباء والبطائح والشارقة في دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الظفرة واتحاد كلباء والبطائح والشارقة في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الظفرة على ضيفه شباب الاهلي (5-3)، في المباراة التي اقيمت اليوم في قاعة بينونة في مدينة الظفرة، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الصالات، ليصبح رصيده 15نقطة، مستعيدا المركز الثاني في ترتيب البطولة، خلف تلمتصدر خورفكان بنفس الرصيد، الا أن الاخير يتفوق عليه بفارق الاهداف، بينما رصيد شباب الاهلي 7 نقاط.

وفي مباراة ثانية فاز اتحاد كلباء على ضيفه الحمرية (3-1)، والتي اقيمت في قاعة نادي اتحاد كلباء وهو اول فوز يحققه (نمور الصالات) في دوري الرجال، ليصبح رصيد اتحاد كلباء 4 نقاط، وهو نفس رصيد الحمرية مع تفوق كلباء بفارق الاهداف.

وضمن منافسات نفس الجولة فاز البطائح على مليحة (5-1) ليصبح رصيد البطائح 13 نقطة، ورصيد مليحة 3 نقاط. وفاز الشارقة على دبا الحصن (3-1)، ليصبح ملك الصالات 10 نقاط مقابل 3 رصيد دبا الحصن.

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