الامارات | "الأسطورة" فيرغسون يوبخ مدرب مان يونايتد.. والسبب كريستيانو رونالدو (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسطورة" فيرغسون يوبخ مدرب مان يونايتد.. والسبب كريستيانو رونالدو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه أسطورة مان يونايتد، "السير" الإسكتلندي والمدرب التاريخي للفريق، ألكس فيرغسون، توبيخا للاعبه السابق، والمدرب الحالي للفريق، النرويجي سولسكاير، وذلك بسبب ما حصل بين المدرب والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال لقاء إيفرتون الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز، والذي انتهى بتعادل مخيب لـ"الشياطين الحمر".

وزاد فيرغسون الضغوط على المدرب سولسكاير، وقال له أن "يقوم بالدفع باللاعبين المهمين بحوزته في التشكيلة الأساسية للمباريات، وأنه من غير المعقول أن يقوم بإجلاس رونالدو على الدكة في لقاء إيفرتون، ويدفع به بديلا فقط، مادام اللاعب لا يعاني الإصابة".

وجاءت تصريحات فيرغسون، التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية خلال لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع، لحوار جرى بين فيرغسون، ونجم الفنون القتالية، الروسي حبيب محمدوف، أحد أبرز الأصدقاء لرونالدو.

وبدا فيرغسون غاضبا من سولسكاير، وانتقد بشدة خياراته الفنية في المباراة، التي أدت لتراجع مانشستر في الترتيب، حيث لم يفز سوى في مباراتين من آخر ست لقاءات للفريق.

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