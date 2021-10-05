اتحاد الإمارات لكرة القدم وإكسبو 2020 دبي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم وإكسبو 2020 دبي، اتفاقية تعاون مشترك، يصبح بموجبها إكسبو 2020 شريكاً رسمياً لاتحاد الكرة الذي يُعد أول جهة رياضية محلية توقع اتفاقية مع إكسبو 2020.



وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، كما حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقع الاتفاقية محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية لاعب منتخبنا الوطني علي سالمين ولاعبة منتخبنا للسيدات أريج الحمادي.

وبحسب الاتفاقية سيتم وضع شعار إكسبو 2020 على قمصان منتخباتنا الوطنية والزي الرسمي للحكام، وتوزيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني مع تذاكر إكسبو، وكذلك الترويج للحدث العالمي في جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم، سواء كأس رئيس الدولة، أو دوري الدرجة الأولى، أو دوري الدرجة الثانية والمباريات الودية لكافة منتخباتنا الوطنية، كما تتضمن الشراكة إقامة ورش عمل وحصص تدريبية في ملاعب إكسبو وغيرها من الأنشطة التفاعلية المختلفة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود اتحاد الكرة لخدمة المشاريع الوطنية الكبرى، وفي إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسعي لتشجيع المبادرات الهادفة لإعلاء راية الوطن في كافة المحافل الدولية، إلى جانب التعريف بدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجهة تجارية وسياحية عالمية مزدهرة، بالتزامن مع انطلاقة الحدث العالمي الكبير إكسبو 2020.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن شراكة الكرة الإماراتية مع إكسبو 2020 دبي تأتي من منطلق الإيمان الراسخ بأهمية هذا المعرض العالمي، خاصة أنه يقام على أرض الإمارات، بلاد التعايش والتسامح، مؤكداً أن وجود الكرة الإماراتية في هذا الحدث الكبير إلى جانب شركات محلية وعالمية عملاقة ينسجم مع رؤية اتحاد الكرة 2038، ويجسد التطلعات المستقبلية، فالكرة الإماراتية في حاجة إلى هذا الحضور والمشاركة مع عمالقة صنّاع الأحداث في العالم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "إن إكسبو 2020 دبي رسالة سلام ومحبة لكل شعوب الأرض، لذلك رأينا من الأهمية أن تشارك الكرة الإماراتية في نشر هذه الرسالة العظيمة، من خلال شراكة أساسية مع إكسبو، واتحاد الكرة سيلعب دوراً كبيراً إلى جانب القطاعات الأخرى في الترويج لهذا الحدث المميز من خلال المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، وعناصر لعبة كرة القدم كلها فخوره بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض منذ افتتاحه وحتى اليوم، حيث جاءت نسخة إكسبو دبي فريدة بكل تفاصيلها، وسجّلت سبقاً تاريخياً سيبقى خالداً في ذاكرة العالم".

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي بلاد الفرص وصناعة المستقبل وتواصل المواهب والعقول وملتقى الثقافات، لذلك ليس غريباً أن تجمع دار زايد على أرضها هذه الجموع البشرية والشركات على مختلف تخصصاتها، بما فيها الرياضية من أجل مستقبل أفضل للبشرية وللعالم.

من جهته زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم يرافقه أعضاء مجلس الإدارة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو، وكان في استقباله معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة المفوض العام لجناح دولة الإمارات، حيث قامت معاليها بتقديم شرح عن كل ما يتضمنه الجناح الذي يحكي تاريخ الدولة وقيمها الإنسانية وقصة نجاحها الملهمة لمختلف الأجيال.

وعبر محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عن بشراكة اتحاد الكرة مع إكسبو 2020 دبي، وقال إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يحرص على التعاون مع هذه الأحداث العالمية الكبيرة التي تستضيفها الدولة، مؤكداً أن نجاح إكسبو 2020 دبي محل فخر لكل من يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن النجاح الباهر الذي يحققه إكسبو يأتي تواصلاً للنجاحات التي تحققها الإمارات في جميع المجالات.

وتابع الأمين العام قائلاً: "إن اتفاقية التعاون بين اتحاد الكرة وإكسبو 2020 دبي أمر حيوي ومهم للكرة الإماراتية، لأن تطلعاتنا كبيرة للسنوات المقبلة، وهذا واضح في استراتيجية الاتحاد ورؤية 2038".

وأكد الأمين العام أن المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية لكرة القدم ستكون في خدمة الحدث العالمي التي تستضيفه الدولة، ففي إكسبو دبي يلتقي العالم متطلعاً إلى مستقبل آمنٍ وأكثر إشراقا، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يُسخر كل إمكانياته من أجل المشاركة في هذه الحدث الدولي الذي يولد بحلة جديدة مثيرة ومميزة، فإكسبو 2020 دبي نسخة لا مثيل لها.

من جانبه، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: "تمثل الفعاليات والأنشطة الرياضية جزءاً أصيلاً من برنامج إكسبو 2020، وهو ما يعكس اهتمامنا بصحة الإنسان وسلامته، ويشرفنا أن نرتبط بهذه الشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم للترويج لإكسبو وفعالياته، وزيادة الوعي بما يقدمه من أنشطة رياضية وغيرها".

وأضاف: "كلنا حماس في إكسبو 2020 ومعنا اتحاد الإمارات لكرة القدم لجمع الناس من أجل التغيير الهادف في جوانب مهمة، مثل تمكين الشباب، والمساواة بين الجنسين، وإشراك الجميع، بالإضافة إلى استخدام التقنية لتحقيق المنفعة والخير".

وأوضح: "يسعدنا أن نرى كيف يمكن للغة العالمية القوية التي تتمتع بها كرة القدم أن تلهم ملايين الناس حول العالم ليكونوا جزءاً من إكسبو دولي استثنائي بحق، ومن محطة تاريخية في هذه المنطقة الشاسعة".