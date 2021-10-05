شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 5/ 10/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء الموافق 5/ 10/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، وصول بطاقة محمد أوناجم الدولية وقيده فى قائمة المحلية، وباتشيكو يشكو الزمالك في الفيفا مجددا بسبب مليون و400 الف يورو.

وصول بطاقة محمد أوناجم الدولية وقيده فى قائمة الزمالك المحلية

كشف أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم جناح الفريق إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم ليتسنى للنادي قيده في القائمة المحلية للفريق.

باتشيكو يشكو الزمالك في الفيفا مجددا بسبب مليون و400 الف يورو

تقدم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك بشكوي جديدة ضد إدارة النادي للمطالبة بباقي مستحقاته المتأخرة لدي الزمالك ومكافأة الحصول علي لقب الدورى الموسم الماضي، حيث قاد باتشيكو الزمالك في عدد كبير من مباريات الدوري .

الأهلى يتصدر والزمالك وصيفاً وبيراميدز الـ 20 فى أحدث تصنيفات الأندية الإفريقية

اعتلى النادى الأهلى بطل مصر، صدارة ترتيب الأندية داخل القارة الإفريقية، وحل خلفه غريمه الأبدي الزمالك وصيفا فى هيمنة على أحدث تصنيف للأندية الإفريقية.

مصدر بالزمالك: الأقرب انتهاء أزمة القيد مع الفيفا فى يناير

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن السيناريو الأقرب لإنتهاء أزمة القيد لمدة فترتي انتقالات بناء على قرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيكون في شهر يناير المقبل، مشددا على صعوبة حل الأزمة قبل غلق باب القيد الصيفى الحالي.

لبيب ويسرى و فتحى يتوجهون غدا للسعودية لمؤازرة يد الزمالك أمام برشلونة

يتوجه غدا الأربعاء ، حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك و معه خالد فتحى المشرف العام على الفريق و معه حسن يسرى نجم الزمالك السابق إلى السعودية من أجل مؤازرة الفريق أمام برشلونة فى المواجهة المحدد لها السابعة مساء غدا الأربعاء فى ربع نهائى كأس العالم للأندية .

اتجاه داخل الزمالك لإعارة الصفقات الجديدة حتى يناير فقط.. اعرف السبب

تتجه النية داخل نادي الزمالك للموافقة على إعارة الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها حتى شهر يناير المقبل فقط وليس لنهاية الموسم الحالى وذلك لإمكانية انتهاء أزمة القيد التي يعانى منها النادي الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

الزمالك يستبعد عودة ساسى حتى فى حالة رحيله عن الدحيل

رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة إعادة التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل الحالي، والذى انضم للفريق القطرى خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

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