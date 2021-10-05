شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. تعرف على تاريخ مواجهات مصر وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المصرية مباراتى المنتخب الوطنى أمام نظيره الليبى في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر لهما يوم 9 و13 أكتوبر الجارى .

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل امام الجابون بهدف لمثله ، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا

نرصد في التقرير أهم أرقام مباريات المنتخب المصرى والليبى :-

• 21 مباراة واجه فيها المنتخب المصرى نظيره الليبى على مدار التاريخ

• 6 مباريات خاضها المنتخبان في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية .

• 2 مباراة خاضها الفريقان في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

• 4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية

• مباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية ، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية ، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية ،

• 6 مباريات ودية بين المنتخبين

• 13 انتصار حققهم المنتخب المصرى على نظيره الليبى

• 5 انتصارات حققها المنتخب الليبى على نظيره المصرى

• 3 تعادلات كانت نتيجة المباريات التي جمعت بينهم

• 10 /2 اكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين ، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية .