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إنفوجراف .. تعرف على تاريخ مواجهات مصر وليبيا

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المصرية مباراتى المنتخب الوطنى أمام نظيره الليبى في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر لهما يوم 9 و13 أكتوبر الجارى . 

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل امام الجابون بهدف لمثله ، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا 

نرصد في التقرير أهم أرقام مباريات المنتخب المصرى والليبى :-

• 21 مباراة واجه فيها المنتخب المصرى نظيره الليبى على مدار التاريخ

• 6 مباريات خاضها المنتخبان في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية . 

• 2 مباراة خاضها الفريقان في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

• 4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية 

• مباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية ، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية ، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية ، 

• 6 مباريات ودية بين المنتخبين 

• 13 انتصار حققهم المنتخب المصرى على نظيره الليبى 

• 5 انتصارات حققها المنتخب الليبى على نظيره المصرى

• 3 تعادلات كانت نتيجة المباريات التي جمعت بينهم 

• 10 /2 اكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين ، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية .

 


تاريخ مواجهات مصر وليبيا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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