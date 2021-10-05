شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك قبل مواجهة برشلونة: "ليلة عبور أكتوبر.. حان وقت الدعم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك لكرة اليد مباراة قوية أمام نادي برشلونة الإسباني والمحدد لها السابعة مساء غد الأربعاء، فى ربع نهائى كأس العالم للأندية بالسعودية، وطالب الزمالك جماهيره بدعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة التي تصعد بالفريق الى الدور نصف النهائي حال الفوز على برشلونة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق كرة اليد بالنادي الزمالك على "فيس بوك"، صورة لقائد الفريق أحمد الأحمر، وعلق قائلا: "أقل من 24 ساعة تفصلنا عن موقعة العبور إلى دور نصف النهائي في كأس العالم للأندية أمام برشلونة في ليلة عبور أكتوبر.. حان وقت الدعم.. الزمالك أقوى بدعم جمهوره".



يد الزمالك على فيس بوك

ويستعد فريق نادى الزمالك لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسباني أوليفر روى إلى خوض مواجهة هامة أمام برشلونة الإسباني و المحدد لها غدا الأربعاء فى ربع نهائى كأس العالم للأندية بالسعودية .

ويخوض الزمالك هذا اللقاء بدوافع أهمها مواصلة كسب ثقة جماهير القلعة البيضاء التى تعتبر فريق اليد هو مصدر السعادة بتحقيق الفوز على الفريق الإسباني فى المحفل العالمي، ويسعى الزمالك إلى الوصول للمربع الذهبى لتحسين مركزه بعدما ودع المسابقة من ربع النهائى فى أخر ظهور له فى المونديال .

كما يطمح الفريق الأبيض فى إستعادة الوقوف على منصة التتويج مرة أخرى فى هذه النسخة بعد حصد برونزية نسخة 2010 مسبقا ، حيث يطمح فى الزحف إلى المربع الذهبى و من ثم الوصول للمنافسة على المراكز الأولى .