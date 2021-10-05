شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم الأهلى الليبى 2 / 0 وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء، في ثاني تجارب الفريق الودية، استعدادًا للموسم المحلى الجديد.

أحرز أوفا، مهاجم فريق سيراميكا، هدف فريقه الأول بعد عرضية متقنة من محمد جمال، عبر الجبهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، عددًا من التغييرات في إطار استراتيچية إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين.

وسجل محمود نبيل، لاعب ارتكاز سيراميكا، الهدف الثاني من تمريرة محمد إبراهيم، عبر تسديدة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك معلنًة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز فريق سيراميكا بهدفين مقابل لا شئ.