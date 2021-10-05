شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصل على توقيع الزامبي شونجا.. وينتظر قرار اللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل نادى الاسماعيلي على توقيع اللاعب الزامبي شونجا المتواجد حاليا في القاهرة برفقة وكيل أعماله نبيل ابو زيد بنية إنهاء إجراءات انتقاله للدراويش قبل إغلاق باب القيد المحلي .

ورفضت اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي الموافقة علي تفعيل التعاقد مع المهاجم الزامبي سوى بعد خضوعه للاختبار الفني تنفيذا لقرار طلعت يوسف المدير الفني للفريق الذي يرفض إتمام الصفقات سوي بعد خضوعها للاختبارات الفنية.