شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصل على توقيع الزامبي شونجا.. وينتظر قرار اللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حصل نادى الاسماعيلي على توقيع اللاعب الزامبي شونجا المتواجد حاليا في القاهرة برفقة وكيل أعماله نبيل ابو زيد بنية إنهاء إجراءات انتقاله للدراويش قبل إغلاق باب القيد المحلي .
ورفضت اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي الموافقة علي تفعيل التعاقد مع المهاجم الزامبي سوى بعد خضوعه للاختبار الفني تنفيذا لقرار طلعت يوسف المدير الفني للفريق الذي يرفض إتمام الصفقات سوي بعد خضوعها للاختبارات الفنية.
وقرر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى توجيه الشكر للثلاثى وجيه عبد الحكيم ومحمود عبد الله ومروان شوقى لاعبو الدراويش حيث تم اخطار الثلاثى بعدم الحاجة لجهودهم بالموسم الجديد وحزم اللاعبون حقائبهم وغادروا معسكر الدراويش المقام حالياً بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد.
ويناقش مسئولى النادى الإسماعيلى مع نظرائهم فى طلائع الجيش اختيار موعد جديد للودية المحددة بين الفريقين والمقرر لها 12 أكتوبر الجارى بسبب تعارضها مع موعد نهاية معسكر الدراويش بالاسكندرية ورغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الاصفر فى الاعتذار عن الموعد الحالى مع نقله لموعد أخر بحيث تقام فى الاسماعيلية استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.