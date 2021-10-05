شكرا لقرائتكم خبر عن "أوووه زملكاوى" تزلزل حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الثلاثاء ، حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بالسعودية بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة .



و رصدت قناة أون تايم سبورتس التى نقلت حفل الافتتاح هتافات جمهور الزمالك الحاضر للاحتفال ، حيث تغنوا بصوت عالى "أووووه زملكاوى" .





و من المقرر أن يلتقى فريق الزمالك مع برشلونة الإسبانى غدا الأربعاء بتمام السابعة مساء فى دور ربع نهائى المونديال .

ومن المنتظر أن يتوجه غدا الأربعاء ، حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك و معه خالد فتحى المشرف العام على الفريق و معه حسن يسرى نجم الزمالك السابق إلى السعودية من أجل مؤازرة الفريق أمام برشلونة فى المواجهة المحدد لها السابعة مساء غدا الأربعاء فى ربع نهائى كأس العالم للأندية .

و غادرت بعثة الفريق إلى السعودية صباح أمس الأثنين بعد تبين سلبية مسحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.