شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يعرض 500 ألف جنيه لضم محمد صبري مدافع سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدمت اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي برئاسة علي ابو جريشة بعرض لنادي سوهاج للحصول علي خدمات مدافعه محمد صبري مقابل نصف مليون جنيه.

وخضع محمد صبري للاختبار في صفوف الدراويش بمعسكره المغلق بالإسكندرية ونال اللاعب إعجاب طلعت يوسف المدير الفني للفريق والذي طالب بسرعة التعاقد معه قبل غلق باب القيد

ورحب اللاعب بالانتقال للأسماعيلي شريطة موافقة ناديه الذي يرتبط معه يتعاقد مستمر

فى سياق مختلف، رفضت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة مماطلة الثنائى شكرى نجيب وعماد حمدى لاعبا الدراويش في حسم ملف تمديد تعاقدهم مع القلعة الصفراء وطلبت منهما تحديد موقفهما النهائى فى أسرع وقت، حيث يماطل الثنائى فى تمديد عقودهما لمدة لثلاث مواسم متتالية قبل غلق باب القيد الإضافى الصيفى مستغلين المشاكل الحالية المحيطة بالاسماعيلى حالياً رغبة منهما بناء على تعليمات وكيلى أعمالهما الانتظار التوقيع لأى فريق منافس يناير المقبل.

وكانت جلسة سابقة بين مسئولى الإسماعيلى وشكرى نجيب شهدت تقديم النادى عرضاً بقيمة 5 ملايين جنيه للاعب لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فيما طلب اللاعب مهلة للتفكير في العرض، مؤكداً أنه يمتلك عرضاً خارجيا من خلال وكيل أعماله تامر النحاس بجانب امتلاكه عرضين محليين من المقاولون العرب وسيراميكا، وبذلت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة طوال الأيام الماضية من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد الثلاثى شكرى نجيب وعماد حمدى ومحمد صادق، لاعبو الدراويش والذين تنتهى تعاقدهم بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.