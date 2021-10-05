شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخسر أمام الشهداء 2/3 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر غزل المحلة امام الشهداء أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 2/3 خلال خوض الفريق المحلاوى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية أستعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

وخاض محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة بتشكيل مكون من محمد الحضري ، خالد سامي ، محمد بازوكا ، يحيى حامد ، مصطفى العش ، أحمد السيد ، أشرف السيد ، خالد الإخميمي ، حسام حسن ، أحمد الشيخ ، ماليك توريه .

نجحت لجنة التعاقدات بنادى غزل المحلة فى ضم اللاعبين الدوليين التنزانى حميد ماو، والمالجاشى باولن فوافى، بعد مفاوضات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وانتقل لاعب خط الوسط الدولى حميد ماو ''28 عاما'' للمحلة بعد رحلة احتراف ممتدة فى الدورى المصرى، تنقل خلالها بين فرق: بتروجيت وإنبى، قبل أن ينهى رحلته مع الإنتاج الحربى مؤخرا، لينضم إلى غزل المحلة.

بينما يأتى لاعب مدغشقر الدولى باولن فوافى، الذى يلعب فى مركز الجناح الأيمن من رحلة احتراف متنوهة، حيث سبق له اللعب بنادبى نانت (الفريق الثاني) وكان الفرنسيين، كما لعب بصفوف فريق شباب قسنطينة الجزائرى، قبل أن ينتقل للعب فى الدورى المصرى، حيث لعب فى صفوف مصر للمقاصة منذ 2016 حتى الموسم السابق.