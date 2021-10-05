شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توسكر الكينى منافس الزمالك فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 22 أو 23 أكتوبر الجاري.

وقام الموقع الرسمي لنادي الزمالك بإلقاء الضوء على فريق توسكر قبل مباراتيه أمام الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا.

تأسس نادي توسكر الكيني في مدينة نيروبي عام 1969، وكان يحمل اسم “كينيا بريويريس” حتى عام 1999، عندما تم تغيير اسمه إلى “توسكر”.

نجح توسكر في الحصول على الدوري الكيني في 12 مناسبة، بالتساوي مع ليوباردز، خلف فريق جورماهيا الذي حصل على لقب الدوري الكيني في 19 مناسبة، ونجح الفريق في الحصول على لقب كأس رئيس كينيا 4 مرات، فيما فاز ببطولة كأس السوبر الكيني في مناسبتين.

وعلى مستوى دوري أبطال أفريقيا شارك الفريق في خمس نسخ من قبل وتعد النسخة الحالية هي المشاركة السادسة له، ونجح توسكر في الوصول إلى دور الـ32 في 3 مناسبات، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.

وكان توسكر الكيني تعاقد مع 12 لاعبا في الفترة الماضية قبل مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، ويعتمد الفريق على تشكيل مكون من ايمري مفيكير وكلود سينجا وايجوين اسيك وتشارلز موماني وهيلاري واندر وابولو اوتينو وجاكسون ماشاريا ودانيال ساكاري وبونفيس موشيري و شامي كيبوانا وجوشا ابراهيم.