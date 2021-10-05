شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لأنطوى بعد رحيله: "شكرًا جون نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نادى بيراميدز، الشكر للمهاجم الغانى جون أنطوى لاعب الفريق لما قدمه مع السماوى بعد رحيله إلى نادى طلائع الجيش لمدة موسم بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على "تويتر"، صورة لجون أنطوى معلقا عليها: "شكرًا جون أنطوي، نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم".

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز لمدة موسم بشكل نهائى، لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم المقبل.

ودارت اتصالات مكثفة بين مسئولى الطلائع وبيراميدز فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى، من أجل انضمام أنطوى للطلائع فى ظل وجود تعاون بين مسئولى الناديين، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للطلائع بجانب أحمد يحيى وكيل اللاعب.