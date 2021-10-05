شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على الجزيرة مطروح بثلاثية نظيفة وديا فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على نظيره فريق الجزيرة مطروح بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية، التى أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وذلك فى ثالث المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصرى بهدفين للاشىء، سجلهما إسلام عطية ومحمد جريندو من ركلتى جزاء، وشهد هذا الشوط سيطرة شبه كاملة من جانب لاعبى المصرى الذين وضح عليهم الجدية الكاملة وحرصهم على تنفيذ كافة تعليمات مديرهم الفنى التونسى معين الشعبانى وخاصة المتعلقة منها بالضغط فى كافة أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس، وأسفر هذا الضغط الهجومى عن العديد من الأخطاء التى ارتكبها دفاع الجزيرة مطروح والتى تسببت فى احتساب ركلتى جزاء لصالح صاحب المجهود الوفير محمد جريندو، حيث تصدى إسلام عطية للأولى محرزًا الهدف الأول للمصرى فى الدقيقة العشرين، فيما تصدى جريندو نفسه فى الدقيقة الأخيرة لركلة الجزاء الثانية مترجمًا مجهوداته خلال هذا الشوط الذى شهد الدفع باللاعب مصطفى سلطان بديلًا لزميله حسن على فى الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وفى الشوط الثاني، واصل المصرى من ضغطه الهجومى والذى أسفر عن ركلة جزاء ثالثة لصالح مصطفى سلطان ترجمها بنجاح النيجيرى أوستين أموتو محرزًا ثالث الأهداف فى الدقيقة الرابعة وكاد أموتو أن يضيف رابع الأهداف لولا تصدى الحارس لتسديدته الصاروخية من حدود منطقة الجزاء، وشهد هذا الشوط دفع الكابتن معين الشعبانى بالعديد من اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية وذلك للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل مباراة ذهاب الدور التمهيدى الثانى من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع المصرى بمضيفه سلطات الموارد الأوغندى والمقرر إقامتها فى السادس عشر من أكتوبر الجارى على ملعب سانت مارى بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حيث ظهر جميع اللاعبين بمستوى فنى وبدنى طيب للغاية، فيما انتظم باقى اللاعبين فى مران قوى قبيل انطلاق المباراة .

مثل المصرى خلال الشوط الأول: أحمد مسعود لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد لخط الظهر، فريد شوقي، ايزى ايميكا كثنائى ارتكاز دفاعى لخط الوسط يتقدمهما الثلاثى إسلام عطية، حسن علي، جريندو كقاعدة ارتكاز هجومى خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.

فيما دفع معين الشعبانى على مدار المباراة بمصطفى سلطان وأحمد شوشة ومحمد عنتر وزياد فرج وحجاج عويس وحسين رجب بدلًا من حسن على وإيزى ايميكا ومحمد جريندو وأوستين أموتو وكريم العراقى وإسلام عطية.