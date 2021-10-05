المنتخب السوداني يواصل مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل المنتخب السوداني مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حين يواجه منتخب غينيا في الجولة الثالثة.



وكان منتخب السودان قد تعرض لقرار صادم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنقل مبارياته الدولية خارج الأرض، بسبب عدم توافر الاشتراطات الدولية في ملاعبه.

وعلى ملعب مراكش، سيكون منتخب السودان على موعد مع موجهة غينيا، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات تصفيات كأس العالم عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقع "يوتيوب".

وكان منتخب السودان قد استهل مبارياته في تصفيات كأس العالم بالهزيمة أمام المغرب 0-2 في الجولة الأولى، ثم أمام غينيا بيساو 2-4 بالجولة الثانية.