شكرا لقرائتكم خبر أحذية النجوم.. قصص وحكايات .. مقاس رونالدينهو «ولادي».. ولاعب سلة يرتدي «53» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرياضيون واللاعبون فقط من يدركون نوع العلاقة بينهم وبين أحذيتهم الرياضية التي يركضون بها في مختلف الملاعب والمسابقات، بعضهم يتفاءل بحذاء معين لدرجة عدم تنازله عنه سنوات طويلة، حتى وإن أصبح باليا، والبعض يدمن الموضة والظهور بأحذية ذات ألوان جاذبة، كل ذلك يبدو طبيعيا، لكن أن يرتدي لاعب شهير زوجين مختلفين، هنا يبدو الأمر غريبا.

كما تظهر الدهشة في مقاسات أحذية اللاعبين، خاصة لاعبي كرة القدم مقارنة بلاعبي الدوري الأشهر في كرة السلة (الدوري الأمريكي) المميزين بضخامة الحجم والطول (غالبيتهم يتجاوز طولهم 2.10 سم)، فمن بين لاعبي كرة السلة من يرتدي مقاس 53 ، وهو مقاس ضخم جدا مقارنة بأكبر مقاس للاعب كرة قدم يمارس اللعبة حاليا ( 47 ).

أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، الذي يبلغ صافي ثروته 1.6 مليار دولار أمريكي، كان مقاس رجله اليمنى أكبر من اليسرى، وطوال مشواره ارتدى مقاس 13.5 ( 47 ) في رجله اليمنى، و 13 ( 46 ) في رجله اليسرى.

وغالبية أحذيته بيعت بمبالغ ضخمة مقارنة بسعر الحذاء. على مستوى لاعبي كرة القدم، لا يزال لاعب المنتخب البلجيكي مهاجم تشيلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو، صاحب الرجل الأضخم من حيث المقاس ( 47 ).

وما بين القاطرة البشرية لوكاكو الذي فرض نفسه واحدا من بين ألمع نجوم الكرة في المواسم الأخيرة، والساحر البرازيلي رونالدينهو الذي خطف القلوب بمهاراته الفائقة، يظهر رقم طريف من حيث مقاسات الأحذية، فقد سبق وأن صرح رونالدينهو بأنه يلبس حذاء يتراوح مقاسة بين 39 و 40 وهو مقاس (ولادي) يرتديه بعض تلاميذ مرحلة الأساس.

وكما جرت العادة في الاشتباك المستمر بين اللاعبين الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية، وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي من حيث الأرقام والحصول على الجوائز، فهما يتلازمان أيضا في مقاسات أحذيتها، إلا أن ميسي رغم قصر قامته ( 1.69 م مقارنة برونالدو ) 1.87 م، فيرتدي مقاسا أكبر ( 43 )، فيما يرتدي رونالدو مقاس 42 .

مقاسات أحذية بعض مشاهير كرة القدم الحاليين







47 مهاجم تشيلسي البلجيكي روميو لوكاكو



45.5 لاعب إي سي ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفتش



45 حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا



45 حارس مرمى ستوك سيتي جاك بوتلاند



44 لاعب ماشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو



43 لاعب سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي



42 لاعب ماشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو



41 لاعب سان جيرمان البرازيلي نيمار دوس سانتوس



أكبر 5 مقاسات أحذية لاعبين بدوري السلة الأمريكي





53 بروك لوبيز مواليد 1988، طوله 2.13 سم يلعب لفريق ميلووكي باكز



51 كيفن دورانت مواليد 1988، طوله 2 .9 سم يلعب لبروكلين نتس



51 دياندري جوردان مواليد 1988، طوله 2.11 سم يلعب لفريق لوس أنجلوس كليبرز



50 بليك غريفن مواليد 1989 طوله 2.8 سم، يلعب لبروكلين نتس



50 ليبرون جيمس مواليد 1984، طوله 2.6 سم يلعب للوس أنجلوس ليكرز



قصصهم مع الأحذية الرياضية

ليونيل ميسي

ارتدى مجموعة متنوعة من الأحذية على مر السنين، يعشق استبدال الأحذية من فترة لأخرى حسب مشاركته مع ناديه أو المنتخب الأرجنتيني.

عندما كان في برشلونة بيع الحذاء الذي ارتداه ميسي خلال المباراة التي حطم فيها الرقم القياسي للأسطورة بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد، في مزاد علني مقابل 125 ألف جنيه إسترليني.

وكتب وقتها على الحذاء 5 أسماء، وهي: ميسي الذي وقع عليه أيضا، ووزوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو مع تواريخ ميلادهم، علما أن الحذاء صمم خصيصا من أجل أن يشارك به ميسي في حدث تحطيم رقم بيليه مع سانتوس، والذي ظل صامدا لسنوات طويلة.

كريستيانو رونالدو

يرتدي معظم الأحذية بألوان مختلفة لكنه لا يقترب من الأحذية الرياضية السوداء ولا يرتديها، حيث يرجع ذلك إلى أن هذا اللون من الأحذية يجلعه يشعره بأنه بطيء الحركة بينما يريد ارتداء أحذية تلهمه الحماس وتشعره بأنه سريع.

ومن أشهر أحذيته «وايت ميركوريال فايبور 360» و »ميركوريال سوبر فلاي 360 ».

نيمار

منذ طفولته كان نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دو سانتوس يعشق طلاء أحذيته باللون الأخضر الفاقع، مما أجبر إحدى الشركات على أن تصدر له أحذية بالألوان التي يعشقها، فهو من عشاق اللونين الذهبي والفضي وألوان أخرى أيضا، لكن يبقى الأخضر الفاقع ثابتا في غالبية التشكيلات، ومع ذلك لا يغير حذاءه كثيرا، فقط يعشق أن يكون اسمه مكتوبا على أحذيته الخاصة به، ويحتفظ بالأحذية التي ارتداها في البطولات الكبيرة دائما.

كيليان مبابي

يعترف نجم المنتخب الفرنسي وسان جيرمان، كيليان مبابي أنه عندما كان طفلا صغيرا كان يفضل الحصول على حذاء رياضي بدلا عن الألعاب.

وسبق أن قال إنه كان يبكي أمام والدته )لاعبة كرة اليد( في كل محاولة للحصول على حذاء شاهده في الإعلانات، خاصة الأحذية الشهيرة باهظة الثمن، ولا يلجأ لوالده رغم أنه كان لاعبا و مدربا محترفا.

توني كروس

دائما ما يتمسك بحذائه القديم ويرفض تغييره، يعشق حذاء قديما أبيض، بعكس جميع زملائه في ريال مدريد، ولأنه يتفاءل به، يرتديه حتى مع المنتخب الألماني وقبلها مع بايرن ميونخ قبل الالتحاق بريال مدريد.

الطريف أن الشركة التي تصنع أحذية ريال مدريد فشلت في إقناع كروس بتغيير حذائه، فبعد أن عرضت له تصميمات حديثة ورفضها، حاولت إقناعه بصناعة أحذية كنسخة من الحذاء الذي يرتديه، لكن تمسك بقراره.