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دوافع الزمالك فى مواجهة برشلونة فى كأس العالم لأندية اليد

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق نادى الزمالك لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسباني أوليفر روى  إلى خوض مواجهة هامة أمام برشلونة الإسباني و المحدد لها غدا الأربعاء فى ربع نهائى كأس العالم للأندية بالسعودية . 

 

و يخوض الزمالك هذا اللقاء بدوافع يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى : 

 

مواصلة كسب ثقة الجماهير

 

يسعى فريق الزمالك إلى مواصلة كسب ثقة جماهير القلعة البيضاء التى تعتبر فريق اليد هو مصدر السعادة بتحقيق الفوز على الفريق الإسباني فى المحفل العالمى . 

 

الوصول للمربع الذهبى 

 

يسعى الزمالك إلى الوصول للمربع الذهبى لتحسين مركزه بعدما ودع المسابقة من ربع النهائى فى أخر ظهور له فى المونديال . 

 

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إستعادة الوقوف على منصة التتويج مثل نسخة 2010 

 

كما يطمح الفريق الأبيض فى إستعادة الوقوف على منصة التتويج مرة أخرى  فى هذه النسخة بعد حصد برونزية نسخة 2010 مسبقا ، حيث يطمح فى الزحف إلى المربع الذهبى و من ثم الوصول للمنافسة على المراكز الأولى .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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