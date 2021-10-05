شكرا لقرائتكم خبر عن دوافع الزمالك فى مواجهة برشلونة فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق نادى الزمالك لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسباني أوليفر روى إلى خوض مواجهة هامة أمام برشلونة الإسباني و المحدد لها غدا الأربعاء فى ربع نهائى كأس العالم للأندية بالسعودية .

و يخوض الزمالك هذا اللقاء بدوافع يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى :

مواصلة كسب ثقة الجماهير

يسعى فريق الزمالك إلى مواصلة كسب ثقة جماهير القلعة البيضاء التى تعتبر فريق اليد هو مصدر السعادة بتحقيق الفوز على الفريق الإسباني فى المحفل العالمى .

الوصول للمربع الذهبى

يسعى الزمالك إلى الوصول للمربع الذهبى لتحسين مركزه بعدما ودع المسابقة من ربع النهائى فى أخر ظهور له فى المونديال .

إستعادة الوقوف على منصة التتويج مثل نسخة 2010

كما يطمح الفريق الأبيض فى إستعادة الوقوف على منصة التتويج مرة أخرى فى هذه النسخة بعد حصد برونزية نسخة 2010 مسبقا ، حيث يطمح فى الزحف إلى المربع الذهبى و من ثم الوصول للمنافسة على المراكز الأولى .