شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام عمر رضوان وأحمد عيد لمعسكر الإسماعيلي فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل الثنائي عمر رضوان وأحمد عيد الوافدان الجدد للنادي الاسماعيلي لمعسكر الفريق في الإسكندرية ومن المقرر أن ينتظم اللاعبان في التدريبات بداية من اليوم استعدادا للموسم الجديد

قرر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى توجيه الشكر للثلاثى وجيه عبد الحكيم ومحمود عبد الله ومروان شوقى لاعبو الدراويش حيث تم اخطار الثلاثى بعدم الحاجة لجهودهم بالموسم الجديد وحزم اللاعبون حقائبهم وغادروا معسكر الدراويش المقام حالياً بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد.

ويناقش مسئولى النادى الإسماعيلى مع نظرائهم فى طلائع الجيش اختيار موعد جديد للودية المحددة بين الفريقين والمقرر لها 12 أكتوبر الجارى بسبب تعارضها مع موعد نهاية معسكر الدراويش بالاسكندرية ورغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الاصفر فى الاعتذار عن الموعد الحالى مع نقله لموعد أخر بحيث تقام فى الاسماعيلية استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.