شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى النيجر 14 أكتوبر الجارى لمواجهة الحرس الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

يذكر أن الأهلي خاض مرانًا قويًّا أمس، اشتمل على فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وبعدها خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة لبناء الهجمة من منتصف الملعب مع التركيز على الكرات العرضية.

وبعد ذلك شارك لاعبو الأهلي في تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسي مرمى، وبعد انتهاء التقسيمة والمران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني، فقرة خاصة للتصويب على المرمى.

وشهد مران الأهلي أمس مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم ١٦ أكتوبر الجاري.