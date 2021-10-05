شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب يعود لتدريبات الاتحاد السكندري بعد التعافى من جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد كريم الديب لاعب وسط الاتحاد السكندري للتدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها اللاعب في نهاية شهر فبراير الماضى، وبات اللاعب جاهز للمشاركة مع زعيم الثغر في بداية الموسم الجديد.

واطمئن حسام حسن على اللاعب بعد اجراء عدة تدريبات، وخاض جزء من مباراة الأمس أمام فريق دهميت ونجح في تسجيل هدفا من الأهداف الأربعة التي فاز بها الاتحاد.

وكان نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن قد تلقى ضربة موجعة بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع فى الرباط الصليبى فى مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة، شهر فبراير الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

من ناحيته عبر كريم الديب عن سعادته بتواصل نجوم الأندية الأخرى معه لمؤازرته بعد تعرضه للإصابة اللعينة التي تطارد نجوم الكرة، وكان على راس الداعمين لاعبي الأهلي والزمالك.

وقال كريم الديب في تصريحات لليوم السابع: "تواصل معي عدد من النجوم فور علمهم بإصابتي بالصليبي خاصة أنها المرة الثانية التي أتعرض فيها لنفس الإصابة، والجميع ساندني ودعمني في محنتين وكان أول المتصلين حسين الشحات من الأهلي ويوسف أوباما من الزمالك وباسم علي من المقاولون العرب.

وقدم الديب مستويات كبيرة مع الاتحاد السكندري الموسم الماضى إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا، وكان أحد اللاعبين المرشحين للانضمام إلى القائمة المبدئية للمنتخب الوطني الذي يستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية.