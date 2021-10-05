شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث عن "بديل" أفشة في الأهلي قبل ضربة البداية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى خلال التدريبات الحالية بتجهيز بديل جيد لنجم الفريق محمد مجدي أفشة الذي سيغيب عن مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في بطولة أفريقيا .

ويغيب محمد مجدي أفشة عن مباراة بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .

ويقوم موسيماني بتجهيز بديل لأفشة وغالبا سيكون وليد سليمان نجم الفريق أو ربما يدفع المدير الفني بأحد اللاعبين الأخرين في هذا المركز وهو ما سيتحدد خلال التدريبات المقبلة.

ويخوض الاهلي مباراتي الذهاب والعودة أمام بطل النيجر بالللاعبين القدامى المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية الأولى.

ويرغب موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تساعده في حسم التأهل بشكل مبكر خاصة بعد تراجع أداء بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة وخسارة بطولتي الدوري الممتاز والسوبر المحلي.

وقرر مجلس إدارة الاهلى سفر البعثة إلى النيجر علي متن طائرة خاصة، بعد تلقي أفراد الفريق جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ إجراءات احترازية قوية خلال وجود البعثة بالنيجر، مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاحتكاك بالجماهير.