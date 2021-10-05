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سمر حمزة تتنافس على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد - تنافس سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطنى للمصارعة ، على الميدالية البرونزية لوزن 76 كجم ضمن بطولة العالم للمصارعة  وذلك بعد خسارة مباراة نصف النهــائي أمام الأمريكية أديلين غراي بنتيجة 11 / 1 . 

 

وكانت سمر قد حققت الفوز على لاعبة منتخب كازاخستان بنتيجة (3-2)، في دور الـ16 من منافسات البطولة .

 

وانطلقت السبت الماضي منافسات بطولة العالم للمصارعة والتي تستضيفها مدينة أوسلو بالنرويج في الفترة من 2 أكتوبر وحتى يوم 10 من الشهر نفسه، ويمثل مصر في البطولة ثلاثة لاعبين وهم:اللاعبة الأولمبية سمر حمزة بالاضافة الي يوسف حميدة ومصطفى النمر في منافسات الرجال.جة 1 - 11 . 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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