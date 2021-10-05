شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. زملكاوى أول لاعب مصرى يسجل فى شباك ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر محمد موسى لاعب الزمالك ، هو أول لاعب مصرى ينال شرف هز شباك نادى ريال مدريد الاسبانى، وذلك فى عام 1961 خلال أول زيارة لبطل إسبانيا لمصر لمواجهة الفريق الأبيض ودياً ، حيث نجح اللاعب محمد موسى فى تسجيل هدف الزمالك الوحيد في خسارته أمام الملكي برباعية خلال مباراة ودية.

كما نجح إبراهيم حسن نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى تكرار الانجاز بهدف شهير في مرمى ريال مدريد خلال فترة احترافه بنيوشاتل السويسري عام 1991 خلال مواجهة الفريقين بكأس الاتحاد الأوروبي، كما سجل ابراهيم حسن هدفا عكسيا فى شباك فريقه فى نفس المباراة.

ونال محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق أيضا نفس الشرف، حيث هز شباك الريال في مباراة ودية جمعت الريال هامبورج الألماني في عام 2008 بدولة الامارات.

وأخيرا نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى فى هز الشباك المدريدية فى مباراة بدورى ابطال أوربا .