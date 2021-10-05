شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يحدد موعد الانتخابات أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي فتح باب الترشح للانتخابات خلال الأيام المقبلة، استعدادا لانتخاب مجلس جديد يقود النادي في السنوات الأربعة المقبلة.

وكشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لليوم السابع: "الانتخابات تقرر لها بداية شهر نوفمبر، لم نحدد اليوم المقرر فيه فتح باب الترشح حتى الآن، ونحدد الموعد وفقا لظروف النادى".

يذكر أن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الحالي، قرر الترشح بقائمة تضم معظم مجلسه الحالي في انتخابات النادي المقبلة.

وتراجع مسئولو النادي المصري عن فكرة التعاقد مع طائرة خاصة لسفر الفريق إلى أوغندا لملاقاة فريق سلطات الموارد يوم 16 من الشهر الجاري في الدور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف حسن عمار، عضو مجلس الإدارة، أن النادي لغي تمامًا التعاقد مع طائرة خاصة للسفر إلى أوغندا؛ بسبب ارتفاع تكاليفها قياسا بالموارد المالية والظروف التي يعيشها النادي.

وقال عمار: "الطائرة الخاصة فوق إمكانيات النادي، سنطير إلى أوغندا ترانزيت لأنه لا يوجد طيران مباشر من مصر إلى أوغندا".