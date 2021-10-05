شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبرم صفقة تبادلية مع المقاصة ويحصل على دسوقى مقابل مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح ناديا الاسماعيلي ومصر المقاصة في التوصل لاتفاق نهائي يقضي بانتقال محمد دسوقي الظهير الأيسر للفريق الفيومي لصفوف الدراويش مقابل انتقال محمد مجدى حارس الدراويش للمقاصة بجانب تنازل محمد دسوقي عن مستحقاته المادية لدي النادي الفيومي .

ومن المقرر أن يعلن الاسماعيلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة قبل غلق باب القيد الصيفي حيث وقع محمد دسوقي علي العقد في معسكر الاسماعيلي بالإسكندرية

ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف، فكرة زيادة فترة معسكر الإسكندرية الذي ينتهي 12 أكتوبر الجاري استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 25 من نفس الشهر بسبب بانعدام السيولة المادية بجانب التخوف من تسرب الملل للاعبين جراء طول مدة المعسكر الذى يقيم فيه الدراويش تدريباته على ثلاثة فترات يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية، وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.