شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه البنك الأهلى غدا استعدادا لانطلاق الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قياده مديره الفنى أحمد سامى وديه غدا أمام البنك الاهلى ضمن أربعة مباريات يخوضها الفريق استعداد لانطلاق مسابقة الدورى العام ، وذلك غدا السادسه مساء على ملاعب النادى بسموحة.

فيما يلتقى مع المصرى البورسعيدى الجمعه 8 أكتوبر والإسماعيلي 11 اكتوبر وأخيرا 13 أكتوبر أمام طلائع الجيش.

ويسعى أحمد سامى إلى خلق حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والجدد من خلال المباريات الودية.

وكان فرج عامر رئيس النادى قد حضر تدريب الفريق الأخير وطالبهم بمزيد من الجهد للظهور بمستوى يحقق طموحات أعضاء سموحة.