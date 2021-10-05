شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مرشحا فى انتخابات نادى طنطا.. 3 على الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق باب الترشح على انتخابات نادي طنطا بترشح 37 مرشح منهم 3 على الرئاسة هم أحمد ثروت و إيهاب حنتيرة و فايز عريبي رئيس النادي الحالي ، على أن تقام انتخابات النادي يوم 12 نوفمبر المقبل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 7 مساءً.

وقد أغلق الباب على عدد 37 مرشح ومرشحة على جميع المناصب طبقا لما يلى:

أحمد ثروت محمد عبد الوهاب جابر

إيهاب على عباس حنتيرة

فائز عبد الحميد السيد عريبى.

أحمد حسن عبد الوهاب حسن

أحمد عبد العزيز محمد الشرقاوى

أشرف السيد خليل البديوى

رفيق محمد وجيه عبد الجواد سكر

عصام عبد الستار محمد أبو زيد

محمد حسنى حسين ابو فريخة

منصب أمين الصندوق :

عصام محمد عبد الصبور صادق

محمد ابراهيم صدقى محمد ابو العزم

محمد شوقى محمد نجيب زايد

محمد عبد الكريم السيد إبراهيم

ابراهيم السيد ابراهيم القاضى

احمد رياض زكريا المنشاوى

احمد شمس الدين احمد سيد احمد

تامر محمد ابراهيم فنون

دعاء محمد صلاح سلامة عبد العال

سحر محى الدين احمد هزاع

عبد العزيز محمد عبد العزيز سليمان

عمرو محمد طه حلويش

محمد ابراهيم عبد ربه سويلم

محمد امين على العوانى

محمد عبد الله احمد حسين

مينا نقولا جورج عيسى

نيفين السيد عبد الحميد مطر

ياسر عنتر احمد المنشاوى

منصب عضو مجلس إدارة تحت السن :

اميرة مجدى احمد عامر

حسين ياسين محمد ياسين

شهاب مصطفى انور خليل

عمر عصام عبد العزيز شبير

كريم ممدوح محمد ابو العزم

محمد ايهاب على حافظ

مها مجدى محمد هلال

مهند خالد عصام شعير

هشام مؤنس مصطفى الششتاوى.

انتخابات طنطا انتخابات طنطا

انتخابات نادي طنطا انتخابات نادي طنطا