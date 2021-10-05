شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي الجدل ويتفق مع موسيماني على التجديد لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد بيتسو موسيماني حيث تم الإتفاق مؤخراً بين الطرفين على تجديد العقد لمدة موسمين بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتوصل خلالها مسئولو القلعة الحمراء إلى إتفاق مع المدير الفني على تجديد عقده لمدة موسمين.

ويأتي قرار التجديد للمدير الفني بعد فترة شهدت كثيراً من الجدل واللغط في القلعة الحمراء حيث ترددت أنباء قوية أن المدير الفني تلقى عروضاً من أندية خاريجية أبرزها من الوحدة الإماراتي بجانب العروض الأخرى من الخليج وأندية في أفريقيا.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاهلي حسمت بشكل نهائي ملف تجديد عقد موسيماني لمدة موسمين بعد المفاوضات التى قادها رئيس الاهلي مع المدير الفني على مدار الأيام الماضية.

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي في يونيو المقبل بعدما وقع المدرب الجنوب أفريقي في أول أكتوبر 2020 عقداً مع النادي مدته موسماً ونصف الموسم.

ويرغب الاهلي في توفير مزيداً من الأستقرار في فريق الكرة قبل بدء الموسم الجديد لذا حسم ملف تجديد عقد مديره الفني خاصة في ظل تناثر أنباء وأقاويل غير صحيحة بشأن رغبة الأهلي إقالة المدرب الجنوب أفريقي بعد خسارة السوبر المحلي ومن قبله الدوري الممتاز.

وتثق إدارة الاهلي في موسيماني بعدما قاد الفريق لتحقيق خمسة بطولات في أقل من عام حيث توّج ببطولة أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقي وكأس مصر وبرونزية مونديال الأندية.

ويتطلع الأهلي لتوفير حالة من الهدوء في فريق الكرة قبل إنطلاق الموسم الجديد والذي يستهله المارد الأحمر بمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر بملعب الأخير يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما يستعد الأهلي لبطولة الدوري المصري التى سوف تنطلق 25 أكتوبر الجاري ، ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقب بطولة أفريقيا وإستعادة بطولة الدوري لذا إتفق على تجديد عقد موسيماني موسمين وسيتم الإعلان عن هذ القرار قريباً.