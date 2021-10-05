شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصل 4 مصريين إلى المشاركة فى مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنطلق بطولة مستر أولمبيا، الأشهر والأقوى على مستوى العالم لكمال الأجسام والتى تنطلق بعد غد الخميس وتستمر حتى 10 أكتوبر الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشارك فى مستر أولمبيا الرباعى المصري بيج رامي و محمد شعبان و حسن مصطفى بالإضافة إلى أحمد وردانى.

وتوج ممدوح السبيعى الشهير ببيج رامى ، بلقب مستر اولمبيا ، فى نسختها الماضية التى أقيمت فى امريكا أيضا بتغلبه في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب 7 مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وجاء تأهل حسن مصطفى لمستر أولمبيا بالنقاط بعدما وصل إلى أقصى عدد ممكن أن يحصل عليه لاعب للمشاركة في مستر اولمبيا، حيث يتأهل اللاعبون وفقاً للائحة التي تنص على التأهل مباشرة حال الفوز بالمركز الأول في بطولات المحترفين أو من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.

وعقب بطولة Europa pro التي أسفرت عن فوز الإنجليزي ناثان دي آشا، وجاء من خلفه الهولندي رولي وينكلر، أعلن اتحاد Ifbb pro الاتحاد الدولى لمحترفى كمال الاجسام أسماء اللاعبين المتأهلين للمشاركة في مستر أولمبيا 2021 بالنقاط، بعد انتهاء منافسات بطولات الوزن المفتوح ومن بينها اسم حسن مصطفى.

ثانى اللاعبين هو احمد الورداني، وتأهل بعد حصوله على المركز الأول فى بطولة تكساس برو التي أقيمت فى ولاية تكساس الأميركية، بمشاركة 14 لاعبًا تنافسوا على الفوز باللقب للتأهل للبطولة.

وجاء تأهل البطل المصرى محمد شعبان لمستر أولمبيا بالنقاط بعدما وصل إلى أقصى عدد ممكن أن يحصل عليه لاعب للمشاركة فى مستر أولمبيا، حيث يتأهل اللاعبون وفقاً للائحة التى تنص على إمكانية التأهل مباشرة حال الفوز بالمركز الأول فى بطولات المحترفين او من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.