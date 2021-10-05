7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،باتشيكو يشكو الزمالك في الفيفا مجددا بسبب مليون و400 الف يورو،اتحاد الكرة: القيد الصيفى ينتهى 7 أكتوبر .. ولا نية للمد .

اتحاد الكرة: القيد الصيفى ينتهى 7 أكتوبر .. ولا نية للمد

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن القيد الصيفى للاعبين فى قوائم أندية الدورى الممتاز سينتهى يوم 7 أكتوبر الجارى، وأنه لا يوجد نية للمد حتى 25 من نفس الشهر كما يتردد.

باتشيكو يشكو الزمالك في الفيفا مجددا بسبب مليون و400 الف يورو

تقدم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك بشكوي جديدة ضد إدارة النادي للمطالبة بباقي مستحقاته المتأخرة لدي الزمالك ومكافأة الحصول علي لقب الدورى الموسم الماضي، حيث قاد باتشيكو الزمالك في عدد كبير من مباريات الدوري .

وضعت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مطلبا من ضمن المطالب التى سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية الطارئة خلال الأيام المقبلة، باستبعاد اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية حاليا من الاشراف على الانتخابات المقبلة.