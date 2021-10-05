7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،باتشيكو يشكو الزمالك في الفيفا مجددا بسبب مليون و400 الف يورو،اتحاد الكرة: القيد الصيفى ينتهى 7 أكتوبر .. ولا نية للمد .
اتحاد الكرة: القيد الصيفى ينتهى 7 أكتوبر .. ولا نية للمد
أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن القيد الصيفى للاعبين فى قوائم أندية الدورى الممتاز سينتهى يوم 7 أكتوبر الجارى، وأنه لا يوجد نية للمد حتى 25 من نفس الشهر كما يتردد.
باتشيكو يشكو الزمالك في الفيفا مجددا بسبب مليون و400 الف يورو
تقدم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك بشكوي جديدة ضد إدارة النادي للمطالبة بباقي مستحقاته المتأخرة لدي الزمالك ومكافأة الحصول علي لقب الدورى الموسم الماضي، حيث قاد باتشيكو الزمالك في عدد كبير من مباريات الدوري .
وضعت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مطلبا من ضمن المطالب التى سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية الطارئة خلال الأيام المقبلة، باستبعاد اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية حاليا من الاشراف على الانتخابات المقبلة.
غلق القيد يقرب عمر كمال من فيوتشر.. وشادى حسين فى الصورة بعد تراجع الأهلى
48 ساعة ويتم غلق باب القيد وفقاً لتأكيدات مسئولى اتحاد الكرة، ولازالت أزمة الزمالك فى قيد لاعبيه الجدد مستمرة ليقترب عمر كمال عبد الواحد جناح الفريق الأبيض الجديد من الانتقال لفيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفيين.
يبحث الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استغلال مهارات مصطفى فتحى لاعب الفريق العائد من الإعارة لسموحة فى الموسم الماضي، وتوظيفه في مركز صانع الألعاب الذي يعاني منه فريق الزمالك.
الأهلي يصرف النظر عن إقامة معسكر ساحلي قبل مواجهة بطل النيجر
صرف الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني النظر عن إقامة معسكر ساحلي خلال الأيام القادمة استعداداً للموسم الجديد، والبداية بمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر المقرر اقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى ، ويخوض الأهلي مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.