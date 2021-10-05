شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس تسجيلات مباراتى توسكر وارتا الجيبوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي دراسة تسجيلات مباراتي توسكر الكيني وارتا سولار الجيبوتي في دور الـ 64 لدوري ابطال افريقيا، استعدادا لمواجهة الزمالك وتوسكر المقرر لها 16 أكتوبر الجاري.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن كارتيرون حصل علي تسجيلات المباراتين قبل سفره للامارات لقضاء إجازة، وقام بدراسة الفريق المنافس ونقاط القوة والضعف خاصة ان المنافس يمتلك اسما معروفا في افريقيا ويجيد اللعب مع الفرق الكبرى وهو ما يمثل خطرا علي الزمالك في بداية المشوار الافريقي.

ومن المقرر ان يعقد كارتيرون جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة عقب وصوله من الامارات المقرر له اليوم، لمناقشة مباراتي توسكر والحديث عن الاستعدادات لمواجهة 16 أكتوبر في ظل رغبة كارتيرون في حسم التأهل لدور الـ 16 من الذهاب.

كما يبحث الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، استغلال مهارات مصطفي فتحي لاعب الفريق العائد من الإعارة لسموحة في الموسم الماضي، وتوظيفه في مركز صانع الألعاب الذي يعاني منه فريق الزمالك.

كارتيرون يبحث مع جهازه المعاون إمكانية الدفع بمصطفي فتحي بديلا أوباما الذي يعاني من اجهاد كثيرا علي مدار الموسم بسبب تلاحم المباريات وهو ما حدث الموسم الماضي، فضلا عن عدم قدرة الزمالك علي ضم لاعب في نفس المركز بسبب ازمة منع الزمالك من القيد لفترتين وفقا لقرار الاتحاد الدولي " فيفا".

فيما استقر باتريس كارتيرون علي تعديل مركز الايفواري رزاق سيسيه لاعب وسط الفريق العائد من الإعارة للاتحاد السكندري، وذلك لتعويض النقص في بعض المراكز وعدم قدرة الزمالك علي قيد صفقات جديدة حتي الان بسبب ازمة المنع من القيد من جانب الاتحاد الدولي " فيفا ".

وسيدفع كارتيرون برزاق سيسيه في مركز المهاجم الصريح ليكون بديلا مع التونسي سيف الجزيري وعمر السعيد ومروان حمدى، خاصة ان مركز الجناح الأيمن الذي يجيده سيسيه يشغله العديد من اللاعبين المميزين مثل احمد سيد زيزو وشيكابالا ومصطفي فتحي واوناجم.