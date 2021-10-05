شكرا لقرائتكم خبر عن البلد كلها مستنياك.. إيهاب توفيق يحيى حفل زفاف أفشة الأسبوع المقبل "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم إيهاب توفيق عن إحياءه حفل زفاف نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، الأسبوع المقبل، ونشر إيهاب توفيق، فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر فيه مع أفشة، قائلا :"جيت أعزم الفنان الكبير إيهاب توفيق يشرفني في الفرح بتاعي".

فيما بارك إيهاب توفيق لأفشة، قائلا: "ألف مبروك هنروح إن شاء الله البلد مع بعض يوم التلات وهنعمل أحلى حفلة.. ربنا يباركلكم وتبقي جوازة السعد إن شاء الله"، ليرد قفشة قائلا :"البلد كلها مستنياك".



افشة مع ايهاب توفيق



قفشة وايهاب توفيق

فيما نشر إيهاب توفيق فيديو خلال غنائه مع قفشة، أغنيته الشهيرة "سحراني"، مصحوبا بتعليق :"سحراني مع كابتن مجدي قفشة".

و داعب محمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، محمد محمود زميله بالفريق عبر حسابه الشخصى على انستجرام "مش هسيبلك 19 متخفش"، ليرد محمد محمود "مينفعش أصلا حد يلبسه غيرك يا أفشتنا يا جميل".

وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النسخة الحالية بسبب عقد قرانه.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.