الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

يواصل فريق الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة برشلونة، عند السابعة من مساء يوم غد الأربعاء في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ويخوض الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء مرانه بعد انتهاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المُقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أوليفر روي قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل تناول الفريق لوجبة الغذاء والتوجه لحضور حفل افتتاح البطولة.

يُذكر أن بطولة "سوبر جلوب" قد انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة جدة لتستمر حتى يوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري.