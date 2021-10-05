الزمالك يُعلن وصول البطاقة الدولية لمحترفه محمد أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك، أحمد إبراهيم، وصول البطاقة الدولية لمحترفه المغربي محمد أوناجم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم ومن ثمّ السماح للنادي من قيده في القائمة المحلية لفريقه.

وأوضح مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك، عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء، أن أوناجم أصبح يحق له المشاركة مع الفريق في المباريات المحلية في حين سيتم قيده في القائمة الأفريقية خلال شهر يناير المقبل ليُشارك مع الفريق أفريقيا بداية من دور المجموعات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وافق صباح اليوم على تسلّم الزمالك للبطاقة الدولية للاعب من قبل نظيره المغربي بعد انتهاء إعارة أوناجم للوداد المغربي.

وسبق وحصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة.