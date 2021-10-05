صلاح ورونالدو يتنافسان على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ينافس النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي من قبل رابطة المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في "بريميرليج".

وتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية رفقة كل من كريستيانو رونالدو، أنطونيو روديجير مدافع نادي تشيلسي، إسماعيلا سار لاعب واتفورد، إيفان توني لاعب برينتفورد وميكائيل أنطوينو لاعب وست هام يونايتد.

وسجل النجم المصري 3 أهداف مع ليفربول في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، وهو ما فعله النجم البرتغالي رونالدو مع مانشستر يونايتد، خلال شهر سبتمبر.

وتُعد هذه هي الجائزة الثانية التي يتنافس فيها صلاح مع رونالدو خلال شهر سبتمبر، بعد أن تواجد الثنائي في قائمة أفضل لاعب للشهر ذاته ولكن من قبل رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وفتحت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، باب التصويت أمام الجماهير لاختيار اللاعب الأفضل خلال شهر سبتمبر.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي "بريميرليج" خلال هذا الموسم بعد مرور 7 جولات من المنافسة.