تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد واتفورد والقنوات الناقلة، في الجولة الثامنة ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على واتفورد في ملعب فيكارج رود وعينه على العودة إلى سكة الانتصارات في المسابقة المحلية، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بالجولتين الماضيتين أمام بيرينتفورد ومانشستر سيتي على الترتيب.

ولم يعرف ليفربول طعم الخسارة في آخر 10 مباريات خاضها بعيدًا عن معقله آنفيلد روود في الدوري الانجليزي الممتاز، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل في مباراتين، كما حافظ على نظافة شباكه في 6 منها.

ولكنه فقد صدارة ترتيب الدوري الانجليزي لصالح تشيلسي بفارق نقطة واحدة في الجولة الماضية وتراجع إلى الوصافة برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، و3 تعادلات؛ وسجل لاعبوه 17 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واهتزت شباكه 6 مرات.

وبكل تأكيد لم ينس عشاق ليفربول ما حدث أمام واتفورد في الدوري الانجليزي موسم 2019/2020، عندما سقطوا أمامهم في الخسارة الأولى بالجولة الـ28 وبثلاثية نظيفة، أضاعت أحلام الريدز بتحقيق اللقب الذهبي.

على الجهة المقابلة، سيدخل نادي واتفورد المباراة بثوبٍ جديد، حيث أعلن تولي المدرب الإيطالي المخضرم «كلاوديو رانييري» القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين، خلفًا للإسباني تشيسكو مونيوز.

وتقدم مونيوز باستقالته من تدريب واتفورد بعد تلقيه الخسارة الرابعة في البريميرليج هذا الموسم على يد نادي «ليدز يونايتد» في الجولة الماضية، بينما فاز في مناسبتين وتعادل مرة واحدة.

ويتواجد الفريق الملقب بالجيش الأصفر في المركز الـ 15 بجدول الترتيب وفي رصيده 7 نقاط، ويأمل رانييري تعديل مسار الفريق خلال الفترة القادمة من أجل تفادي الدخول في منطقة الخطر وأن كان الحديث عن ذلك الأمر لم يحن آوانه.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد واتفورد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي، يوم السبت 16 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وبي تي سبورت البريطانية.