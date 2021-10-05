يوفنتوس في الصدارة للتعاقد مع مهاجم فيورنتينا فلاهوفيتش

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يحتل نادي يوفنتوس مركز الصدارة للتعاقد مع المهاجم “دوسان فلاهوفيتش”، الذي يرفض التجديد مع فيورنتينا، لكن السيدة العجوز تواجه منافسة من مجموعة من الأندية الأوروبية.
وذكرت صحيفة توتوسبورت الايطالية، أن البيانكونيري يخطط للقيام بخطوة للتعاقد مع المهاجم الصربي، الذي يواصل إثارة الإعجاب في أرتيميو فرانكي.
ويريد المدير الرياضي لليوفي “فيديريكو تشيروبيني” التفاوض مع فيورنتينا وإتمام صفقة مماثلة لتلك التي شهدت وصول فيديريكو كييزا إلى السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي 2020.
ويمكن أن يطلب البيانكونيري صفقة إعارة لمدة عامين مع التزام بالشراء، كما يمكن أن تشمل الصفقة أيضًا بعض اللاعبين في الصفقة مع الفيولا.
في ذات السياق، كشف رئيس فيورنتينا “روكو كوميسو” على موقع الفيولا الرسمي، أن فلاهوفيتش قرر عدم التجديد مع النادي، مع استمرار الشائعات عن احتمال انتقاله من فلورنسا.
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