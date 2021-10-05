تصفيات كأس العالم 2022 | تشكيلة وخطة السعودية المتوقعة ضد اليابان

يستعد منتخب السعودية لاستضافة اليابان في ثالث جولات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر.

وسيغيب عن تشكيلة السعودية جناح نادي الهلال «سالم الدوسري» بداعي الإصابة التي أبعدته عن مباريات ناديه في الأسبوعين الماضيين.

وأصابت الحيرة المدير الفني للمنتخب السعودي «هيرفي رونار» فيما يخص تحديد هوية الجناح الأيسر الذي سيبدأ به مباراة اليابان، حيث يُفاضل خلال التدريبات التحضيرية ما بين نجم النصر عبد الرحمن غريب ونجم الاتفاق عبد الرحمن العبود.

وتميل الكفة أكثر نحو عبد الرحمن العبود بسبب تألقه اللافت مع الإتفاق خلال الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وبخلاف سالم الدوسري، سيغيب عن المنتخب السعودي المدافع محمد البريك، ولاعب الوسط عبد الله عطيف، بالتالي سيستمر رونار في إشراك الغنام على الرواق الأيمن، وعبد الإله المالكي في خط مركز الوسط الدفاعي.

وبعد تمكنه من تسجيل هدف الفوز على عمان، ومساهمته في الفوز بثلاثية على فيتنام، سيحافظ صالح الشهري على مركزه في قلب الهجوم، خاصةً وأنه أظهر تفاهمًا كبيرًا مع فهد المولد بالذات في المباراة الثانية ضد عمان.

تشكيلة وخطة السعودية المتوقعة

من المُستبعد تغيير هيرفي رونار لخطته الاعتيادية 4-3-2-1 التي تتمحور حول نجم وسط الهلال سلمان الفرج الذي تألق في مركز “وسط هولدينج” في مباراة عمان بالجولة الثانية، وتسبب تميزه في التمرير الطولي والعرضي في سيطرة السعودية على فترات طويلة من اللقاء الذي استضافه مجمع السلطان قابوس الرياضي.

محمد العويس

ياسر الشهراني – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – سلطان الغنام

علي الحسن – عبد الإله المالكي

سلمان الفرج

عبد الرحمن العبود – صالح الشهري – فهد المولد

جدير بالذكر تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتوقيت انطلاق مباراة السعودية واليابان قبل أسبوع من المباراة، لتقام في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بدلاً من الساعة 7.

وأختير المعلق الرياضي السعودي الشهير «فهد العتيبي» معلقًا لقمة مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي ستبث على قناة شركة الرياضة السعودية نهاية هذا الأسبوع.

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