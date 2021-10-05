بث المباشر مشاهدة مباراة اليوم بين الكويت والجهراء في كأس الاتحاد الكويتي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الكويت والجهراء في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس الاتحاد الكويتي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 5-10-2021.

يستقبل ملعب ناصر العصيمي مباراة الكويت والجهراء في الجولة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الكويتي 2021/2022، وذلك ضمن المجموعة الثالثة التي تضم اليرموك، خيطان، والسالمية.

ويدخل نادي الكويت المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز على السلط الأردني في نصف نهائي الغرب ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ليتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة المحرق البحريني يوم 20 أكتوبر الجاري.

كما تجاوز فريق كاظمة في نصف نهائي كأس الأمير الكويتي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ليصطدم بفريق القادسية في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر 2021.

وسيسعى الكويت إلى بدأ رحلة استعادة لقب كأس الاتحاد الكويتي الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014/2015، بتحقيق الانتصار على الجهراء اليوم.

في المقابل، يدخل نادي الجهراء المباراة بظروف صعبة بعدما مُني بخسارة ثقيلة من امام العربي بخماسية نظيفة ودع على إثرها بطولة كأس الأمير الكويتي من ربع النهائي.

ويأمل الجهراء الخروج بأقل الأضرار من امام الكويت اليوم وذلك قبل مواجهة نادي السالمية في الجولة الثانية، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

وينقل بث مباشر مباراة الكويت والجهراء اليوم على قناة الكويت الرياضية HD، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.