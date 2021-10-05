تعرف على جدول ترتيب مجموعات آسيا في تصفيات كأس العالم 2022 قبل الجولة 3، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 7 أكتوبر.

تضم المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 كل من «كوريا الجنوبية ولبنان والعراق وإيران وسوريا والإمارات»، بينما تضم المجموعة الثانية كل من منتخبات «استراليا والسعودية عمان واليابان وفيتنام والصين».

بتصدر المنتخب الايراني بقيادة غراهام أرنولد جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط، من فوزين امام سوريا 1-صفر، والعراق 3-صفر، وفي المركز الثاني يأتي منتخب كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط.

ويطمح المنتخب الأسترالي لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي حينما يواجه عُمان في الدوحة الخميس المقبل قبل أن يطير إلى الشرق لمواجهة اليابان على ستاد سايتاما يوم 12 الجاري، في قمة مباريات المجموعة.

وفي المجموعة الثانية حقق منتخبا السعودية وأستراليا العلامة الكاملة في الوقت الذي عانت فيه الصين وفيتنام من خسارتين متتاليتين.

ويستقبل المنتخب السعودي نظيره الياباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، والتي سيسعي خلالها الصقور الخضر الى تحقيق فوزهم الثالث على التوالي.

وبدأ منتخب السعودية مشوار المنافسة بقوة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية، حيث تغلب في أول مباراتين على فيتنام وعمان، ليتشارك في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين، متساوياً مع أستراليا.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

جدول ترتيب مجموعات آسيا في تصفيات كأس العالم 2022 قبل الجولة 3

المجموعة الاولى

1-ايران (6 نقاط) – سجل 4 اهداف – شباكه نظيفة

2- كوريا الجنوبية (4 نقاط) – سجل هدف – شباكه نظيفة

3- الامارات (نقطتين) – سجل هدف – استقبلت شباكه هدف

4- سوريا (نقطة) – سجل هدف – استقبلت شباكه هدفين

5- لبنان (نقطة) – لم يسجل – استقبلت شباكه هدف

6- العراق (نقطة) – لم يسجل – استقبلت شباكه 3 اهداف

المجموعة الثانية

1- استراليا (6 نقاط) – سجل 4 اهداف – شباكه نظيفة

2- السعودية (6 نقاط) – سجل 4 اهداف – استقبلت شباكه هدف

3- اليابان (3 نقاط) – سجل هدف – استقبلت شباكه هدف

4- عمان (3 نقاط) – سجل هدف – استقبلت شباكه هدف

5- فيتنام (بدون نقاط) – سجل هدف – استقبلت شباكه 4 اهداف

6- الصين (بدون نقاط) – لم يسجل – استقبلت شباكه 4 اهداف