رئيس ريال مدريد يتحدث عن "موعد استقدام مبابي"

المنامة - ياسر ابراهيم - بفارق ساعات قليلة خرج رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، بتصريحين عن التعاقد مع مهاجم باريس سان جرمان، الفرنسي الدولي كيليان مبابي في يناير المقبل، شهد ثانيهما تراجعا و"توضيحا" لما ذكره بالتصريح الأول.



وقال بيريز، الثلاثاء، خلال زيارة له إلى الوسيلة الإعلامية الجديدة "إل ديباتي": "في يناير، ستكون لدينا أنباء عن مبابي. نأمل أنه في تاريخ الأول من يناير يكون الأمر قد حُسم".



لكن بيريز، سرعان ما أقدم على "توضيح" تصريحاته بعد ساعات قليلة في حديث إلى راديو مونت كارلو بقوله "تصريحاتي (إلى إل ديباتي) نقلت بطريقة خاطئة. ما قلته، إنه ينبغي انتظار العام المقبل لمعرفة الأخبار، وهذا في إطار الاحترام الذي نكنه لنادي باريس سان جرمان والعلاقة الوطيدة التي تربطنا به".



وتقدم نادي العاصمة الإسبانية بعرض مقداره 180 مليون يورو إلى سان جرمان من أجل الحصول على خدمات مبابي خلال الصيف لكن النادي الفرنسي رفض العرض.



وبالتالي بات مبابي، 21 عاما، في وضع يسمح له بالتفاوض مع أي ناد يرغب في الحصول على خدماته اعتبارًا من مطلع عام 2022، كون عقده سينتهي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو المقبل.



وكان مبابي خرج بتصريحات صحافية لراديو مونت كارلو، الاثنين، وصحيفة "ليكيب"، الثلاثاء، أكد فيها أنه أعلم ناديه برغبته في الرحيل في وقت مبكر من الصيف وقال في هذا الصدد "موقفي كان واضحًا بالرحيل. لقد قلت ذلك وأبلغت إدارة النادي في وقت مبكر. كنت أريد ان يحصل سان جرمان على بدل مقابل انتقالي لكي يقوم بإيجاد بديل من مستوى عالمي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".



لكن مبابي بقي غامضًا في حديثه لصحيفة "ليكيب" عما إذا كان لا يزال يرغب بالانتقال إلى نادٍ اخر في نهاية عقده وقال في تصريحات "أنا في عالم كرة القدم منذ فترة طويلة لكي أعرف تماما أن حقيقة الامس قد لا تكون حقيقة اليوم او حقيقة الغد. لو قيل لي إن ميسي سيلعب مع باريس سان جرمان لما كنت صدقت ذلك، وبالتالي لا ندري ماذا يمكن أن يحدث".

المصدر: فرانس برس

