الامارات | الإسباني الأسطوري باو غاسول يعلن اعتزاله كرة السلة رسميًا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني الأسطوري باو غاسول يعلن اعتزاله كرة السلة رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم الإسباني الأسطوري في كرة السلة باو غاسول الثلاثاء اعتزاله اللعبة نهائيًا بعمر الحادية والأربعين.

ويتمتع غاسول الشقيق الاكبر لمارك غاسول، بسجل رائع خلال مسيرته حيث توج بطلا للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مرتين عامي 2009 و2010 خلال دفاعه عن ألوان لوس انجليس ليكرز. كما شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) ست مرات.

أما في صفوف منتخب إسبانيا، فأحرز غاسول الذي لعب في صفوف أندية ممفيس غريزليز، شيكاغو بولز، سان أنتونيو سبيرز، وميلووكي باكس أيضًا، بطولة العالم مرة واحدة، وبطولة أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى تطويق عنقه بالميدالية الأولمبية الفضية مرتين والبرونزية مرة واحدة.

أنهى مسيرته بإحراز بطولة إسبانيا في صفوف فريقه برشلونة في يونيو الماضي. كما أن غاسول هو افضل هداف في تاريخ كرة السلة الأوروبية.

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