 كلويفرت: لم أتحدث مع كومان ولكن إقالته أسهل شيء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أكد النجم الهولندي السابق، ​باتريك كلويفرت​ أنه على إدارة ​برشلونة​ منح المزيد من الوقت للمدرب ​رونالد كومان​ للعمل.



ويعاني النادي الكتالوني من سوء النتائج في الفترة الاخيرة ما أدى إلى إنتشار الاقاويل عن قرب إقالة المدرب الهولندي.

وصرّح كلويفرت لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "برشلونة يمر بلحظة صعبة، وعليهم الخروج منها بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "لم أتحدث مع كومان ولكن إقالته أسهل شيء، لذا يجب أن تدعوه يعمل، وتمنحه الإدارة الوقت للعمل مع الفريق بعد الكثير من التغيير".

وختم كلويفرت: "لا يمكن إصلاح الوضع في برشلونة، إلا بالنتائج الجيدة، وآمل أن يكون ذلك قريباً".