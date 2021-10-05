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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلويفرت: لم أتحدث مع كومان ولكن إقالته أسهل شيء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
أكد النجم الهولندي السابق، باتريك كلويفرت أنه على إدارة برشلونة منح المزيد من الوقت للمدرب رونالد كومان للعمل.
ويعاني النادي الكتالوني من سوء النتائج في الفترة الاخيرة ما أدى إلى إنتشار الاقاويل عن قرب إقالة المدرب الهولندي.
وصرّح كلويفرت لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "برشلونة يمر بلحظة صعبة، وعليهم الخروج منها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف: "لم أتحدث مع كومان ولكن إقالته أسهل شيء، لذا يجب أن تدعوه يعمل، وتمنحه الإدارة الوقت للعمل مع الفريق بعد الكثير من التغيير".
وختم كلويفرت: "لا يمكن إصلاح الوضع في برشلونة، إلا بالنتائج الجيدة، وآمل أن يكون ذلك قريباً".