 مانشيني: نريد مواصلة السلسلة الإيجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

كشف مدرب منتخب ​ايطاليا​ ​روبرتو مانشيني​ عن رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز على منتخب ​اسبانيا​ في ​دوري الأمم الأوروبية​، مؤكدا انه يريد مواصلة السلسلة الإيجابية.



وفي حديث له، قال مانشيني: "نريد الفوز دائمًا، ثم نعلم أن الأمر سيعتمد علينا، عاجلاً أم آجلاً، سيحدث ذلك، لكننا نرغب في الاستمرار على هذا المنوال حتى الفترة القادمة، لكننا نعلم أن الأمر لن يكون بهذه البساطة".

واختتم: "سوف يلعبون ولديهم مساحة، والتي يمكن أن تكون جيدة بالتأكيد، ونأمل أن نحقق الفوز".